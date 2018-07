Ministerie cancelt twee opleidingen Associate degrees Academie: 'Te weinig banen voor studenten'

Beide opleidingen konden nog op flink wat belangstelling rekenen tijdens de open dagen in Roosendaal. ,,Meer dan vijftig bezoekers gaven aan serieuze interesse voor die opleidingen te hebben.'' Zij waren nog niet ingeschreven, zolang de opleidingen in onderzoek zijn verschijnen ze niet op Studielink (de portaal om in te schrijven op opleidingen, CH). Geïnteresseerden zijn inmiddels geïnformeerd over het cancellen. Zij kunnen die opleidingen wel volgen aan de Associate degrees Academie in Den Bosch. Ruis: ,,Of ze kunnen een van de andere opleidingen in Roosendaal kiezen.''