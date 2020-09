Minister Tim leest de troonrede waar wél carnaval in voorkomt

BOSSCHENHOOFD - En weer repte de koning met geen woord over carnaval. Dat kan anders, bedachten de vijf carnavalsprinsen van Halderberge. Ze vierden dinsdag bij de vliegveldrestaurant De Cockpit in Bosschenhoofd hun eigen Prinsjesdag.

Als het aan de prinsen Ad, Geert, Peer, Tommes en Ruben ligt is op de derde dinsdag in september een nieuwe traditie geboren. ,,Vorig jaar kwamen we een dikke maand voor de elf-elf viering voor het eerst samen om onze carnavalsfeesten een beetje op elkaar af te stemmen‘’, zegt prins Ad van het Gastelse Vastelaovedzottelaand, ,,Toen hebben we tegen elkaar gezegd: zullen we voortaan op onze naamdag afspreken. We waren zelfs van plan om naar de Hofstad af te reizen om de rijtoer mee te maken. Dat zat er helaas niet in.‘’

Piloot Ruben

De Halderbergse prinsen carnaval waren echter voor geen gat te vangen. Als de prinsen niet naar Den Haag kunnen, dan moet Den Haag maar naar de prinsen komen. In dit geval was het de ‘Minister van Financiën’, die met privé-jet naar Seppe vloog. Niet geheel toevallig heeft Ruben Boenders, de prins van Smoorfrêterslaand zijn vliegbrevet. De vlucht was daarmee snel geregeld. En hoewel de Hoevense straatsecretaris Bas van 't Wout ook best de rol van minister had willen spelen, was het dienst plaatsgenoot Tim van den Berg, oud-prins van het Hoevense Peejenland die met het bekende koffertje voet aan de grond zette.

Barkruk als troon

Als troon kreeg minister Tim een barkruk aangereikt. Op plechtige toon sprak hij de leden van het Prinsengilde van Halderberge toe. Dat er ook voor carnaval onzekere tijden aanbreken, daarvan was iedereen zich zeer bewust. ,,Inmiddels weten we dat vooruitkijken en verwachtingen uitspreken dit jaar misschien nog wel lastiger dan een microfoon afpakken van een prins, die aan het woord is‘’, aldus de bewindsman.

In Den Haag had hij zijn ambtenaren hard laten werken aan een visie voor het komende carnaval in Halderberge. In elf voorstellen waren de uitgangspunten vervat. ,,In het kader van de bezuinigingen krijgen de gemeenteraadsleden geen dertiende maand. Een elfde maand lijkt ons meer dan genoeg.‘’

Verstopte neus

Ook de veiligheidsmaatregelen waren door het kabinet al getackeld. ,,Carnaval duurt volgend jaar elf dagen, zodat we meer spreiding hebben. In de cafés wordt alleen nog maar anderhalve meter bier geschonken. Mondkapjes worden verplicht, maar wel in de vorm van een mombakkes. Mensen, die last hebben van een verstopte neus krijgen het dringend advies direct een nieuwe in de kast met verkleedspullen te zoeken.‘’

Tims troonrede eindigde op serieuze toon. ,,Het zal voor jullie prinsen een enorme uitdaging zijn om te kijken wat wél kan. Daar is creativiteit voor nodig, inspireer elkaar, wees realistisch en positief.‘’

Op 22 september hebben de vijf carnavalsstichtingen een gesprek met wethouder Thomas Melisse over de alternatieve invulling van het carnavalsfeest.