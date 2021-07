Mini-Pluim voor Kleine Mensjes Route; zelfs Youp van 't Hek komt in een kubusje voorbij

OUDENBOSCH - Behalve de twee bossen bloemen was alles klein donderdag in de Kunsthal Oudenbosch. Burgemeester Bernd Roks verraste Monique Jasperse en Marieke Bendeler met een gemeentelijke Pluim. Andersom hadden de initiatiefnemers van de Kleine Mensjes Route ook een verrassing voor de burgemeester.

Het idee van de kubusjes ontleende Marieke Bendeler aan Leeuwarden, waar haar moeder woont. Daar bestaat het project Miniature People. In doorzichtige vitrines van 2,5 bij 2,5 centimeter zijn tafereeltjes te zien zoals broeder Frank op zijn fiets, Stoofje-bezoekers, Vincent van Gogh bij het station beginnend aan zijn legendarische wandelroute en Youp van 't Hek op zoek naar zijn voorouders op Saint Louis.

Quote De Koepelstad heeft er een nimmer verwachte attractie bij gekregen. Marieke Bendeler, Mede-initiatiefneemster van de Kleine Mensjes Route

Voor de uitvoering stapte Marieke naar buurvrouw Monique Jasperse, beeldend kunstenaar en energiek verbinder van mensen en locaties binnen. Sinds de eerste kubusjes zijn gemaakt, loopt het storm. Inmiddels sieren de driedimensionale tableautjes al 27 voorgevels in Oudenbosch. Met een QR-code is de bijhorende informatie te lezen. ,,Helaas zien sommige lieden er lol in om ze van de muur te trekken‘’, aldus Marieke. ,,Maar verder louter complimenten.‘’

Klein, maar fijn idee

Enthousiast is ook de burgemeester. Hij reikte de Pluim uit. ,,Normaal staat het bijhorende bedrag van 250 euro op een groot bord, nu in miniatuurvorm maar van dezelfde waarde. Want wat een klein, maar fijn idee hebben jullie hier neergezet.‘’

Marieke vertelt dat mensen helemaal vanuit Eindhoven naar Oudenbosch komen om speciaal de Kleine Mensjes Route te kunnen maken. ,,De Koepelstad heeft er een nimmer verwachte attractie bij gekregen.‘’ Zelf vindt ze het kubusje bij de Beschermde Wieg op de Markt het mooiste, want naast humor mag er ook diepgang of ontroering in de scènes die Monique in opdracht van bewoners maakt.

Hoewel de dames van niets wisten, hadden ze voor het ‘hoge bezoek’ ook een verrassing. Gewapend met een pincet mocht de burgemeester zijn miniatuurversie alvast onthullen. In september hoopt hij het kubusje aan z'n verbouwde woning te kunnen aanbrengen.