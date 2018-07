Minder treinen tussen Roosendaal en Essen door staking spoorwegpersoneel in België

Dries van Kuijk keert als Colonel Parker dan toch terug naar Breda

8:45 BREDA – Dries van Kuijk keerde na zijn vertrek uit Breda via Rotterdam in 1929 nooit meer terug naar zijn geboortegrond. Tot dit najaar, als de spraakmakende manager die van Elvis Presley een wereldster maakte terugkeert in de theaters om op muzikaal-geromantiseerde wijze te reflecteren op zijn kleurrijke leven.