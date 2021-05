Minder maaien, meer bijen: ‘Door bermen met rust te laten, helpen we de natuur’

Bij het aanbesteden van het project lag de lat hoog, legt Hoeben uit. ,,Er waren ook weinig reacties. Alleen partijen die in de hele keten konden denken, maakten een kans.’’ Het nieuwe maaibestek houdt in dat er geen vaste maaidata meer zijn en dat het langer duurt voordat de eerste beurt in het voorjaar wordt uitgevoerd. Ook wordt ander en lichter materiaal ingezet. Aan het afvoeren van het maaisel worden eveneens hoge eisen gesteld. ,,Circulair denken is nodig.’’



De verkeersveiligheid komt volgens Lazeroms niet onder druk te staan. ,,Op hoeken blijven we traditioneel maaien.’’ Bermen die er uitzien als gazons worden echter een uitzondering, ook bij bedrijventerreinen in West-Brabant. ,,We moeten beseffen dat we deel uitmaken van de natuur.’’