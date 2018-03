Minder leerlingen voor alle Roosendaalse middelbare scholen; daling bij Norbertus Gertrudis Lyceum het grootst

ROOSENDAAL - De vier middelbare scholen in Roosendaal leveren allemaal leerlingen in. Het Norbertus Gertrudis Lyceum is de grootste daler, de school voor havo en vwo verwelkomt na de zomervakantie 216 brugklassers. Dat zijn er 42 minder dan dit schooljaar. Maar ook de Norbertus Gertrudis Mavo, het JTC en het Da Vinci College krimpen.

Nasleep fusie

,,Eigenlijk hadden we twintig tot dertig leerlingen meer verwacht. Want het loopt er goed met onze huidige brugklassers. Ouders en leerlingen zijn tevreden", aldus directeur Marieke van den Hurk van het lyceum. Een verklaring voor de daling heeft volgens haar onder meer met minder leerlingen in groep 8 te maken, maar ook met de nasleep van de fusie met Gertrudis. ,,De stad Roosendaal telt dit jaar ongeveer 8 procent minder scholieren in groep 8, dus dat merken we allemaal. Daarnaast weet je dat het voor maar ook na een fusie altijd wat onrustig is. Er doen allerlei verhalen de ronde die niet kloppen. Om een voorbeeld te noemen: er gaat een hardnekkig gerucht dat er bij ons sprake is van een leegloop van personeel. Volstrekte onzin, maar het kan van invloed zijn op de keus van ouders en leerlingen. Mensen willen rust in de tent", aldus Van den Hurk. Ze verwacht volgend jaar weer meer inschrijvingen.

Bij Norbertus Gertrudis Mavo schreven zich vorige week 82 brugklassers in, zeven minder dan vorig jaar. Directeur Marijke van der Meer is ondanks de lichte daling tevreden. ,,We hebben ons marktaandeel behouden. Leerlingen die wij verwelkomen, kiezen bewust voor een kleinschalige school. Dat is onze kracht."

JTC

Bij het Da Vinci College (vmbo) hebben zich 166 leerlingen gemeld. Dat zijn er twintig minder dan nu. Bij het Jan Tinbergen College (mavo, havo, vwo) is er ook sprake van minder brugklassers: 322 aanmeldingen tegenover 350 in schooljaar 2017/2018. ,,Vorig jaar hadden we echt een klapper met 350 nieuwe leerlingen, dus we zijn met 322 ook in onze nopjes. We blijven stabiel", aldus rector Charles van Wettum. Ook hij benadrukt dat er in de stad Roosendaal aanzienlijk minder achtstegroepers zijn dan andere jaren.

Het Markland College in Oudenbosch heeft overigens geen last van een daling. Sterker, de school mag komend jaar 283 leerlingen verwachten. Dat zijn er bijna zeventig meer dan vorig jaar.

Extra aanmelddag