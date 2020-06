Minder klachten over de jeukrups, strengere aanpak Roosendaal lijkt te werken

Wel wordt er bijzonder veel over de jeukrups geklaagd in de omgeving van de Wouwseweg, zegt gemeentewoordvoerder Pieter Thielen: ,,De meldingen die we binnenkrijgen gaan bijna allemaal over die weg.’’

Roosendaal kondigde in april aan volop de aanval op de overlastgevende eikenprocessierups te openen. Dit naar aanleiding van de stroom aan klachten over dat beest vorig jaar.

Quote Op plekken waar eiken preventief zijn behandeld, zien we ook daadwerke­lijk minder nesten Pieter Thielen, woordvoerder gemeente Roosendaal Toen werd Roosendaal - net als tal van andere gemeenten in Nederland - overrompeld door de explosie van eikenprocessierupsen en de bijkomende overlast. De brandhaartjes van dat beest kunnen jeuk, geïrriteerde ogen en luchtwegen en zelfs koorts veroorzaken.



Omdat Roosendaal toen veelal achter de feiten aanliep, is dit jaar geprobeerd de overlast zo veel mogelijk voor te zijn. Zo zijn er extra nestkastjes opgehangen om natuurlijke vijanden zoals de koolmees te lokken.



Daarnaast zijn eikenbomen in de centra van de kernen en langs belangrijke wegen met een bestrijdingsmiddel behandeld. Dat geldt ook voor bomen bij sportvelden, kinderspeelplaatsen, verzorgingshuizen en scholen.



En die aanpak lijkt te werken, zegt Thielen: ,,Op dit moment worden alle nesten in kaart gebracht. Op plekken waar eiken preventief zijn behandeld, zien we ook daadwerkelijk minder nesten.’’

En het buitengebied dan?

Anders is dat in het buitengebied. Daar grijpt de gemeente amper in, wil ze de bestrijding van het beest vooral aan de natuurlijke vijanden overlaten.



Thielen: ,,We kiezen er daar voor om de natuur zo in te richten dat natuurlijke vijanden zich kunnen ontwikkelen en de rupsen te lijf gaan, zodat de natuurlijke balans zich kan herstellen. Dat is echter niet iets wat van vandaag op morgen gerealiseerd is. Het kan jaren duren voordat we ook daadwerkelijk resultaat zien.’’