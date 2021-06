Miljoeninvestering moet drie Halderbergse scholen transformeren tot kindcentra

Zo moeten die drie scholen van de Borgesiusstichting de omslag kunnen maken naar zogeheten 'kindcentra’: een gebouw met een basisschool en kinderopvang onder één dak. Nu is dat onmogelijk, de scholen zijn daar veel te klein voor. Sinds een paar jaar stijgt - tegen de prognose in - het aantal leerlingen in Halderberge.



Daar zijn de gebouwen niet op berekend. Wethouder Thomas Melisse: ,,Neem bijvoorbeeld Uniek in Hoeven. Dat was bij de oplevering 3,5 jaar geleden eigenlijk al te klein. Dat pakken we nu aan.’’