Miljoenenproject religieus erfgoed in Oudenbosch kan van start

OUDENBOSCH - De uitvoering van miljoenenproject 'religieus erfgoed in Oudenbosch' is een stap dichterbij. Maandag ondertekenden de provincie Noord-Brabant, gemeente Halderberge, Woonkwartier en aannemer Van Agtmaal de samenwerkingsovereenkomst. Miljoenen euro's gaan naar het behoud van het religieus erfgoed in het centrum van Oudenbosch. Het streven is om nog eind dit jaar van start te gaan met het eerste deelproject.

Het totale plan gaat over meerdere projecten in de gemeente: het restaureren, slopen of herbestemmen van de gebouwen van het voormalig jongensinternaat Saint Louis en het pensionaat Sint Anna, de Mariaschool, muziekschool en Markt 68. De investering in het plan is ongeveer 23 miljoen euro. De provincie investeert 4,5 miljoen euro.

Gedeputeerde Henri Swinkels van de provincie: ,,Het unieke ensemble in het hart van Ooudenbosch neemt een bijzondere plaats in binnen de verhalen van Brabant. Het speelt een rol in onze religieuze geschiedenis.''

Cultuurcluster

De voorbereiding voor het project heeft een lange aanloopperiode gehad. In 2015 al werd de intentieverklaring ondertekend. Daarna volgden vele gesprekken tussen de betrokken partijen onderling.

Grootste deelproject is de herbestemming van de kapel Saint Louis, de verlengde Vincentiusbouw en de Mariabouw tot een cultuurcluster. Het idee is dat in dat nieuwe complex de drie musea, het cultureel centrum Fidei et Arti en de KBO samenkomen.

Woningen

Het pensionaat Sint Anna en de overige deelprojecten krijgen een woonbestemming. Woonkwartier realiseert in totaal 29 appartementen en 17 woningen voor de sociale huur. Van Agtmaal bouwt voor de koopsector negen appartementen en zeven woningen,

Als eerste wordt gestart met de kapel van Saint Louis. Het streven is om alle deelprojecten in 2021 op te leveren.