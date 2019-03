Miljoenen xtc-pillen gemaakt in drugslab naast speeltuintje in Roosendaal: ‘Groot risico voor omgeving’

ROOSENDAAL - In het drugslab dat dinsdag in Roosendaal is ontdekt, zijn vermoedelijk tussen de twee en vier miljoen xtc-pillen gemaakt. Dat is een reële schatting van experts, zegt de politie tegen BN DeStem. De bewoners van het pand, een vrouw van 52 en twee mannen (22 en 54 jaar oud), zijn opgepakt en zitten vast voor verder onderzoek. Naast de drugs werden ook drie vuurwapens en duizenden euro’s gevonden.

De politie werd dinsdagmiddag gebeld met de melding van een verdachte situatie bij een schuur achter een woning in de Voorstraat in Roosendaal. In dat gebouwtje - opmerkelijk genoeg pal naast een speeltuin - vond een compleet productieproces voor xtc plaats: van grondstof tot pil.

‘Enorme explosie’

In het lab stonden onder andere vijf tanks met elk 50 liter zeer explosief waterstof. ,,Dat had tot een enorme explosie kunnen leiden, dan was de schade niet te overzien”, zei politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage.

In het lab werd bovendien ook nog gewerkt met vluchtige stoffen die een groot risico kunnen vormen voor de omgeving, zeker in een drukke , dichtbevolkte woonwijk.

Op de vlucht

Volgens de politie waren er op de dag van de inval verschillende mensen spullen aan het in- of uitladen bij een vrachtwagentje. Toen agenten arriveerden sloegen enkele mensen die op het perceel aanwezig waren op de vlucht.

De drie bewoners konden al snel worden aangehouden. In een schuur in de tuin bleek een XTC-lab te zitten. Daarop is de situatie bevroren en werden specialisten van de politie opgeroepen om het lab te onderzoeken en te ontmantelen. Uit eerste onderzoek blijkt dat er in het lab MDMA/ XTC werd gemaakt.

Gesloten

Burgemeester Jacques Niederer heeft met onmiddellijke ingang het woonhuis, de aanbouw en het bijgebouw gesloten. Die sluiting is voor negen maanden.

Tom van der Meer (BD/ED/BN) [3:35 PM]