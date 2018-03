Miljoenen voor nieuwe sportvelden Roosendaal

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal pompt opnieuw miljoenen euro's in nieuwe sportfaciliteiten. Het gaat om de aanleg van kunstgrasvelden voor voetbal- en hockeyclubs. Daarnaast investeert Roosendaal in drie beachvolleybalvelden bij volleybalclub Kraftwell Symmachia. Sportwethouder Toine Theunis: ,,Een goed plan? Altijd geld."

Voetbal

Nog dit jaar worden op sportpark Hulsdonk twee kunstgrasvelden voor RKVV Roosendaal, DVO'60 en RBC aangelegd. ,,Deze drie verenigingen gaan een samenwerkingsverband aan, zo kunnen ze goede afspraken maken over het gebruik van de nieuwe velden", aldus Theunis. Voetbalvereniging Cluzona in Wouw mag dit jaar ook rekenen op een nieuw kunstgrasveld. ,,Dat veld is niet exclusief voor Cluzona, het sportpark in Wouw wordt opengesteld door de dorpsgemeenschap. Hiermee krijgt De Doelen een meer maatschappelijke functie."

Volleybal

Volleybalvereniging Kraftwell Symmachia gaat op sportpark Vierhoeven een beachvolleybalaccommodatie aanleggen. ,,Beachvolleybal is erg in opkomst, vandaar dat we hier graag aan meewerken. Vanaf komende zomer kan deze sport ook in Roosendaal worden beoefend. Er komen drie velden."

Hockey

Voor hockeyvereniging De Pelikaan is er ook goed nieuws. Bij de club op Hulsdonk worden twee kunstgrasvelden vervangen. Een veld wordt een kunstgras waterveld. Van een ander veld wordt de toplaag vervangen. ,,Dat waterveld is een aanwinst. Het veld wordt volledig geirrigeerd met een laag water, waardoor het spel veel sneller wordt. Sommige moderne hockeytechnieken zijn alleen maar goed op een waterveld toe te passen, vooral belangrijk voor de jeugd. Hockey op hoog niveau wordt tegenwoordig alleen op watervelden gespeeld", aldus de wethouder van Sport.

2 miljoen

Voor de aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden ('we bestellen ze zonder rubber') reserveert het college ongeveer 2 miljoen euro. De aanleg van de voetbalvelden wordt helemaal door de gemeente betaald omdat het om gemeentelijke sportparken gaat. Bij de hockey- en volleybalvereniging is de gemeente geen eigenaar van de accommodaties. De clubs ontvangen een eenmalige bijdrage. Volgens Theunis dragen de verenigingen sowieso financieel bij. ,,Zes jaar geleden hebben we het beleid ingesteld om veel verantwoordelijkheid bij de sportclubs zelf neer te leggen. Ze krijgen geld van ons en daarvoor voeren ze klein en groot onderhoud uit. In de praktijk werkt dat goed."

Of de geldpot nu op is in Roosendaal? Theunis lacht. ,,Ik weet dat er bijvoorbeeld ook bij BSC en Alliance wensen zijn. Als ze bij ons op de stoep staan met een goed onderbouwd plan, dan zijn er zeker mogelijkheden. Ik zeg maar zo: goed plan, altijd geld."