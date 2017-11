Miljoenen aan zorggelden over, Rucphen wil het gebruiken voor nieuwbouw scholen

Deze plannen moeten voor minder verkeersdruk in Zegge zorgen

28 november ZEGGE - Vijf mogelijke oplossingen met elk hun voors en tegens maken deel uit van het pakket waarmee de Dorpsraad naar draagvlak in Zegge zoekt om de verkeersdruk in en rond het dorp te verlichten. De meest spraakmakende stap tegen sluipverkeer ligt niet op tafel. ,,Aanleg van een noord-oost tangent is niet aan de orde’’, gooit de Roosendaalse wethouder Cees Lok die deur in het slot.