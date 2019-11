Miljoen euro boete voor tomatenkweker en kassenbouwer

De tuinbouwbedrijven zouden zich tussen oktober 2011 en juni 2013 schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte en oplichting bij de aanvraag van Europese subsidies voor energie-innovaties. De subsidies waren bedoeld voor de hypermoderne klimaatkas die de tomatenkweker in juli 2013 opende in Dinteloord.

Taakstraffen

Van geen kwaad bewust

Dat geld ook voor RedStar. ,,Met veel tamtam heeft de NVWA in 2014 het bedrijf een etiket van fraude opgeplakt zonder dat daar een concrete aanleiding toe was", schrijft raadsman Boudewijn van Eijck namens RedStar in een persbericht. ,,Het is jammer dat het vijf jaar heeft moeten duren voordat we ons gelijk kunnen halen.”