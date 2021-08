Militaire stoet om de bevrijders van Roosendaal te eren: ‘Ze mogen niet vergeten worden’

,,In mei hebben we Bevrijdingsdag niet echt goed kunnen vieren, het lijkt er gelukkig op dat dat nu wel kan. Roosendaal verdient het om de bevrijding mooi te vieren én herdenken”, vindt Daan Breugelmans, voorzitter van The Dutch Bears, een club die zich al jaren verdiept in de bevrijdingsgeschiedenis van dit gebied. Eerder maakten ze bijvoorbeeld podcasts en een documentaire over de bevrijding van Roosendaal door de Polar Bear Division.

Nu is het plan een toertocht met historische militaire voertuigen, bij voorkeur uit de Tweede Wereldoorlog. ,,We hopen op flink wat voertuigen, een mooie colonne. Zoiets trekt natuurlijk een hoop bekijks van jong en oud”, denkt Breugelmans. De stoet vertrekt ten zuiden van Nispen en eindigt bij het monument van de Polar Bear op de Kade in Roosendaal.

Aanmelden

Tussendoor worden alle dorpen in de gemeente aangedaan. ,,We volgen de route van de colonne destijds. We zullen ook kort stoppen bij de verschillende oorlogsmonumenten”, zegt Breugelmans. ,,Op de Kade zullen we nog een woordje doen bij de Polar Bear. Daar willen we ook een fly-by van militaire vliegtuigen regelen.” Oftewel; er wordt uitgepakt. ,,We doen het om de mannen en vrouwen van toen niet vergeten te laten gaan.”

Via de facebookpagina van The Dutch Bears kunnen mensen zich nog aanmelden om mee te rijden, eventueel als bijrijder. Voor meer info kan ook worden gemaild naar thedutchears@gmail.com.