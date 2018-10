Militair in opleiding onwel tijdens oefening in Roosendaal

Kantoor Borchwerf II aan Gastelse­weg onbereik­baar

6:00 ROOSENDAAL - Directeur Leo Welters van Borchwerf II loopt met zijn post en met zijn ziel onder zijn arm op de Gastelseweg in Roosendaal. Sinds afgelopen maandag is zijn kantoor, 100 meter verderop gevestigd in een houten keet, niet meer bereikbaar. De Gastelseweg is pardoes afgesloten.