Militair historicus Christ Klep: ‘De vrijwilligers in Oekraïne? Het is een ratjetoe’

Belg had twee kilo cocaïne in een verborgen ruimte in zijn auto: ‘Ik was alleen in Heerle vanwege een feestje’

HEERLE – Officier van justitie Arno Vroombout heeft bij de rechtbank in Breda negen maanden gevangenisstraf geëist tegen een 20-jarige man uit de Brusselse wijk Molenbeek. Hij had twee kilo cocaïne in een verborgen ruimte in zijn auto in een loods aan De Wijper in Heerle.

26 maart