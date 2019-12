Militair-historicus Christ Klep: ’Bevrijder was geen prins op het witte paard’

Café De Coop in Sprundel is leukste voet­balkroeg in Nederland

9:19 SPRUNDEL - Met gejuich ontvingen de bezoekers van café De Coop presentator Koert Westerman zaterdagavond. Hij kwam vertellen dat het café is uitgeroepen tot de leukste voetbalkroeg in Nederland in het seizoen 2019/2020.