Militair die overleed na training in zwembad was in opleiding voor commando's

Ruben diende bij het 44e pantserinfanteriebataljon en was in opleiding voor het in Roosendaal gevestigde Korps Commandotroepen. Onderdeel van die opleiding is een training waarbij militairen in het water in een stress-opwekkende situatie worden gebracht. Ruben nam in de nacht van donderdag op vrijdag deel aan die training in zwembad de Stok. Hij raakte daarbij onwel.