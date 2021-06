Milieurapport CO2-opvang bij SUEZ ReEnergy nu wel in orde

‘Monster van Oudenbosch’ voor de rechter over verlenging tbs

9:00 OUDENBOSCH - Het is een van de meest schokkende zedenzaken in deze regio. De ontvoering en verkrachting van drie jonge meisjes door de nu 36-jarige Steven B. Het jongste slachtoffer van het ‘Monster van Oudenbosch’ was vijf jaar oud. De rechtbank in Breda buigt zich binnenkort over de verlenging van zijn tbs.