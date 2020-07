Mike Wils is PSV’er maar doet niks met een bal: ‘Ik heb van gamen mijn werk gemaakt’

ROOSENDAAL - Hij staat onder contract bij PSV Eindhoven, maar wat hij doet heeft he-le-maal niks met voetbal te maken. Roosendaler Mike Wils (19) is E-sporter. Hij is een van de beste spelers van het computerspel League of Legends in Nederland.

,,Het is mijn baan. Ik verdien er mijn geld mee", zegt Mike Wils.

League of Legends

League of Legends (LoL) is een strategisch computerspel uit 2009. LoL is een zogenaamde MOBA (multiplayer online battle arena). Het kan enkel online gespeeld worden. Er spelen twee teams tegen elkaar die in een fantasiewereld elkaars territorium moeten zien te veroveren.

Volledig scherm Mike wint veel en dat is leuk! © Twitter/PSV

Mike Wils (onlinenaam: Furuy) is de enige Brabander die bij PSV speelt. Zijn team bestaat uit: Benjamin Sánchez, Phill Qin, Sander Everink, Robbe Dobbeleers, Michael Gielisse en Sander Schipper is de coach. Meerdere bekende nationale en internationale voetbalclubs hebben een League of Legends team.

Trainen

,,Als ik wakker word dan ga ik achter mijn beeldscherm zitten. Ik train tien uur per dag. Dat moet ook wel om er nog beter in te worden.” Wils begon op zijn dertiende met het spelen van League of Legends. ,,Ik vind het leuk om te doen. Ik heb er in totaal denk ik al wel tienduizend uur inzitten.”

Ondanks dat PSV zijn werkgever is, heeft Wils niet zoveel met voetbal: ,,Vroeger wel. Toen was ik voor Feyenoord omdat mijn vader een echte Feyenoorder is.”

Baan

Voor Wils is het spelen van een computerspel zijn baan. Wat hij er nu mee verdient wil hij niet zeggen: ,,Ik kan er nu nog niet van leven, maar dat komt hopelijk nog wel.”

Wils probeert naast het gamen ook vooral gezond te leven: ,,Ik eet gezond en beweeg veel dus ik zit niet alleen maar achter de computer de hele dag.”

Als Wils vanavond wint dan gaat zijn team door naar de grote finale later dit jaar.