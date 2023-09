Mike (40) verzamelt alles van RBC, maar geen stadionlampen: ‘Ik moet het wel kwijt kunnen’

Autobrand aan de Reginadonk in Roosendaal was mogelijk wraakactie

ROOSENDAAL - De politie houdt rekening met een wraakactie in het criminele milieu tijdens het onderzoek naar de autobrand aan de Reginadonk in Roosendaal in de nacht van donderdag op vrijdag. De zaak staat los van de autobrand aan de President Kennedylaan, die een dag later plaatsvond.