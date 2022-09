‘Mijlpaal’: geen leegstand meer in winkelcentrum De Wagenhoek in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Met de opening van Bristol in winkelcentrum De Wagenhoek is een einde gekomen aan de leegstand in de winkelpassage. ,,Dit is een mijlpaal in de leegstandsaanpak", zegt wethouder Thomas Melisse.