Migrantenhotel Gastelseweg Roosendaal wordt opnieuw een zaak voor de rechter

Advocaat Redmer Keizer zegt namens twee bezwaarmakende bedrijven niet weer bezwaar te zullen gaan maken, maar gelijk naar de rechtbank te stappen. Volgens hem een bijzondere, maar noodzakelijke stap: ,,Anders vallen we weer in herhaling. Laat de rechtbank hier maar gelijk uitspraak in doen.''

Vier etages

Quote Anders vallen we weer in herhaling. Laat de rechtbank hier maar gelijk uitspraak in doen Redmer Keizer, advocaat Ondernemer Ilyas Etik van Atik Uitzendbureau wil aan de Gastelseweg - pal tegenover het nieuwe distributiecentrum van Lidl - een logiesgebouw van vier etages laten bouwen om onderdak te bieden aan zo'n 200 arbeidsmigranten. Etik kwam op de Gastelseweg uit, nadat eerdere plannen voor een dergelijk complex aan de Bergrand op flink verzet vanuit de buurt konden rekenen.

Ondernemer

Maar ook aan de Gastelseweg zijn de nodige bezwaren. Keizer: ,,Zo'n complex hoort daar gewoon niet, het is geen goede woonlocatie. De bewoners hebben straks constant te maken met industriegeweld.'' Maar ook de ondernemers kunnen hierdoor in de problemen komen, weet Keizer. ,,Als zij ooit gaan klagen over geluidsoverlast, trekken de ondernemers altijd aan het kortste eind. Woningen worden qua geluidsnormen veel meer beschermd dan bedrijven. Mijn cliënten zouden zelfs moeten stoppen. Dit moeten we niet willen.''

Rechter

Quote Ik wilde hen best tegemoet komen, maar ze vroegen zo'n enorme zak geld. Dat ging te ver Ilyas Etik De rechter zette eerder al een streep door de vergunning. Toen omdat Etik te rigoureuze aanpassingen aan het ontwerp voorstelde, de rechter vond dat niet in de bestaande vergunning mee mocht worden genomen. Zo zou het gebouw onder meer een kwartslag draaien. De nieuwe vergunning gaat uit van het oorspronkelijke plan. Etik: ,,Maar we hebben wat zaken juridisch beter afgedicht.'' Welke zaken dat precies zijn, kan hij niet precies uitleggen: ,,Het is complexe materie.''

Planschade

Etik zegt de afgelopen maanden volop met de omwonenden in gesprek te zijn geweest. Hij heeft daarbij ook een voorstel tot planschadevergoeding gedaan. Beide partijen kwamen daar echter niet uit. Etik: ,,Ik wilde hen best tegemoet komen, maar ze vroegen zo'n enorme zak geld. Dat ging te ver.'' Exacte bedragen wil hij niet noemen.

Volgend jaar