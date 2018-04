Migrantenhotel Gastelseweg nog niet van de baan

Overtuiging

Etik blijft echter voornemens om daar een wooncomplex te bouwen voor ongeveer 200 arbeidsmigranten, verspreid over vier woonlagen. Etik: ,,We blijven er heilig van overtuigd dat dergelijke grootschalige huisvesting beter is qua beheer én voor de bewoners zelf. We zijn uiteindelijk op Borchwerf uitgekomen, omdat we met een soortgelijk plan aan de Bergrand hebben geleerd dat deze ontwikkelingen niet gewenst zijn in een woonwijk.''

Technisch

Op basis van de uitkomst van die gesprekken besluit Etik later of hij een nieuwe vergunning aan zal vragen of dat hij het oorspronkelijke plan opnieuw aangepast indient. Etik: ,,Het is een technisch verhaal, maar uiteindelijk heeft de rechter alleen het aangepaste plan afgekeurd, over het originele plan is geen uitspraak gedaan.'' Wel loopt de zaak al met al vertraging op. Etik: ,,Maar ik heb liever dat alles straks goed geregeld is, dat vind ik belangrijker.''