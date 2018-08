Midzomerfeesten op eigen plein in Bosschenhoofd

BOSSCHENHOOFD - De tent voor de Midzomerfeesten in Bosschenhoofd is dit jaar iets kleiner, maar daar staat tegenover dat hij voor de eerste keer op het Midzomerplein staat.

Het plein is genoemd naar de Bosschenhoofdse feesten die dit jaar van vrijdag 24 tot en met zondag 26 augustus worden gehouden en aan de 29e editie toe zijn. ,,Het plein is nog niet helemaal klaar", zegt John van den Boom, voorzitter van de Midzomerfeestenorganiatie. ,,Het grenst immers aan het bouwterrein waar Van Agtmaal woningen aan het bouwen is. Maar dat het onze naam heeft, is fantastisch. Daarmee is voor ons een mijlpaal bereikt."

Tent aangepast

In overleg met gemeente Halderberge, woningcorporatie Woonkwartier en aannemer Van Agtmaal is afgesproken dat de tent deels op het bouwterrein kan staan. ,,Daardoor moest de tent wel worden aangepast naar 40 bij 15 meter."

Dat betekent dat er minder mensen in kunnen (maar altijd nog zo'n 800) en daarom roept de organisatie belangstellenden op om snel kaarten te bestellen voor het driedaagse feestprogramma. Dat kan via de website www.midzomerfeesten.nl of bij Motorhuis Seppe en café Stroop.

Programmering

De kleinere tent heeft geen rol gespeeld bij de programmering van het feest, zegt Van den Boom. ,,We gingen er al van uit, dat we er ook dit jaar weer wel uit zouden komen. De laatste jaren was het vanwege bouwactiviteiten in het dorpscentrum steeds onzeker waar onze tent zou kunnen staan. Het overleg ging ook dit jaar vlot."

Op vrijdagavond 24 augustus begint het feest met de Friday Night Party waar dj Van de V. zijn muziek laat horen. Verder komt Raymon Hermans live optreden en is Q-Music Foute Uur te horen. Zaterdagavond staat coverband Double XL op het podium en komt ook PartiefrieX langs. Zondagmiddag van 15 uur tot 20 uur komt Malo Malo, een coverband met complete blazerssectie.

Zondag is er van 11 tot 17 uur Jaarmarkt rondom de feesttent, inclusief rommelmarkt en diverse attracties voor kinderen. De Midzomerwandeling die vorig jaar voor het eerst werd gehouden, gaat dit jaar 'wegens omstandigheden' niet door. De Midsummer Run is ook dit jaar in de koelere oktobermaand.