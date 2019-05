Middeleeuwse fantasyfilm van Sprundelse regisseur in bios Bergen op Zoom

SPRUNDEL/BERGEN OP ZOOM - Wie van lovestories en fantasy houdt, kan woensdagavond terecht in bioscoop Kijk in de Pot in Bergen op Zoom.

Daar gaat om 19 uur de kinderfilm Lorre in première, een Middeleeuws liefdesverhaal van dertig minuten over twee feeën, opgenomen tegen het sprookjesachtige decor van Landgoed Wouwse Plantage.

Studente kreeg gouden kans echte film te maken

Regisseur is Kaylee Embregts uit Sprundel die Lorre maakte als stageproject voor het derde jaar van de audiovisuele opleiding aan het Zoomvliet College. Waar medestudenten veelal onderaan de ladder beginnen met assisteren bij een reclamefilmpje of iets dergelijks, kreeg Kaylee de kans een heuse speelfilm te maken.



Haar docent John Huijbregts, die vanuit St. Willebrord ook mediabedrijf Dutch Multi Cam runt, kende haar fascinatie voor kinder-entertainment’en zette haar op het spoor. ,,Maar ze heeft het echt helemaal zelf gedaan", zegt hij. ,,Uniek”.

,,Die kans heb ik met beide handen aangegrepen”, zegt de 19-jarige Sprundelse. ,,Ik ben er een jaar fulltime mee bezig geweest en het was bij tijd en wijle behoorlijk zwaar, maar het was ook een fantastische kans en een ontzettend leerzaam project.”

Volledig scherm De cast van Lorre, film van regisseur Kaylee Embregts uit Sprundel en videobedrijf Dutch Multi Cam. © onbekend

Sprundelse Kaylee was een jaar met Lorre bezig

Kaylee deed vrijwel alles zelf: van het schrijven van het script en het zoeken van acteurs en figuranten tot het regelen van de opnamelocaties en kostuums én het vinden van sponsoren.

,,Mijn stagebegeleider vond dat ik misschien wat veel hooi op mijn vork had genomen, haha. Maar bij de montage heb ik wel hulp gehad. Bovendien heb ik heel erg geleerd om in oplossingen te denken.”

Volledig scherm Het zogeheten clapperboard voor de film Lorre © onbekend

De sprookjesfilm werd in de eerste week van maart opgenomen op landgoed Wouwse Plantage. Vlak voordat de opnamen begonnen, zegde er ineens een vrijwillig acteur af.

Opnameweek is superstressvol, met ups en downs

,,Tja, zo’n opnameweek is al superstressvol want je maakt hele lange dagen en als er op het laatste moment iemand afhaakt of je komt in tijdnood, moet je ineens iets anders bedenken. Een scene inkorten of skippen.”

Quote Ik wil leuke films maken waar kinderen bij kunnen wegdromen Kaylee Embregts, Student audiovisuele opleiding Zoomvliet college

Waar haar belangstelling voor kinderentertainment vandaan komt, weet Kaylee eigenlijk niet. ,,Er is tegenwoordig zoveel geweld in films, het gaat vaak over drugs en drank en zo.”

,,Ik wil gewoon dat kinderen kunnen wegdromen bij leuke dingen. Ik werk ook bij de Efteling, in de merchandising. Die sprookjesachtige sfeer spreekt me enorm aan. Ik hoop dat ik ooit werk krijg waarin ik iets met die fascinatie kan. Over de film Lorre ben ik in ieder geval tevreden!”