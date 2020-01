Middagvoorstelling van Priense Swaree in Roosendaal wordt duurder: ‘We hebben het lang op kunnen vangen’

Interview IC-verpleeg­kun­di­ge Jeanette Verdonk van Bravis ziekenhuis: ‘Je strijdt niet alleen voor jezelf’

31 december ROOSENDAAL - In de vroege ochtend van zaterdag 14 december was er ineens goed nieuws: het ziekenhuispersoneel kan in de komende twee jaar rekenen op een flinke loonstijging. ,,Dat was lekker wakker worden! Geweldig. Ik was in eerste instantie heel blij”, zegt IC-verpleegkundige Jeanette Verdonk (59) van Bravis ziekenhuis.