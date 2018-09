Middagorkest start volgende week in Roosendaal

ROOSENDAAL - Anny Consemulder (66 jaar) en Ad Clerx (66) zijn de initiatiefnemers voor een middagorkest in Roosendaal. ,,Volgens ons was het echt een gat in de markt. Gezien de reacties en aanmeldingen vinden veel muzikanten dat ook."

De Muziekvereniging Roosendaal start dinsdagmiddag 11 september met de eerste repetitie van 13.30 tot 15.30 uur in cultuurhuis 'De Suite' aan de Burgerhoutsestraat 23.

Het middagorkest is een nieuw orkest voor jong en oud dat alleen in de middag gaat repeteren. ,, Veel muzikanten zitten in de avond al zo vol. Er zijn ook veel die het niet leuk vinden om 's avonds de deur uit te gaan. Ook voor mensen die in de zorg en ploegendiensten werken is het natuurlijk ideaal om in de middag te spelen," zegt Consemulder.

Clerx vertelt dat er al 23 aanmeldingen voor het middagorkest binnen zijn. Meer dan 40 belangstellenden hebben interesse in het project getoond. ,,Daar zijn we al heel blij mee. Het zou mooi zijn wanneer we wat ruimer in de bezetting zitten want er zijn altijd mensen die door werk of verplichtingen niet kunnen. We hebben een goed onderbouwd plan bij het bestuur van de muziekvereniging ingediend. Een goede naam voor het orkest moeten we nog verzinnen."

De muzikale leiding voor het middagorkest komt in handen van Marjolein Roovers. Roovers gaat het programma samen stellen. Het programma moet voor iedere muzikant die notenschrift en een instrument beheerst haalbaar zijn. ,,We hopen een leuk orkest in West-Brabant te gaan vormen dat aan veel culturele actieviteiten kan meedoen of deze muzikaal kan ondersteunen."

Meer informatie te verkrijgen op muziekverenigingroosendaal.nl of email naar middagorkest@muziekvereniging.nl