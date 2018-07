Microburst of windhoos in Roosendaal? 'Zeker extreem'

Hittegolf: is West-Bra­bant daar blij mee?

9:50 De een waant zich op vakantie, de ander zweet zich een ongeluk. Het warme weer kent liefhebbers en 'haters'. Dat is in West-Brabant niet anders dan in de rest van Nederland. Op de sportschool wordt de training aangepast en de plantjes krijgen extra water.