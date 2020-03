Michiel gaat straatbeeld opfleuren met Positieve Posters

OUD GASTEL - Deze vliegensvlug geïsoleerde wereld een beetje leuker maken. Dat is de achterliggende gedachte bij de Positieve Poster, sinds deze week achter steeds meer ramen in Roosendaal en omgeving te zien.

Blijf genieten van de kleine dingen of Kinderen bedankt voor de goede hulp, liefs opa en oma. Het doet denken aan de muurposters van Loesjes, maar dan zonder ironie of politieke lading. De affiches, die Michiel Moerland van Urban Toolbox gratis drukt en rondbrengt, dragen positiviteit uit. ,,Althans iedereen mag zelf zijn of haar boodschap aan ons doorsturen, maar het idee is wel om met jouw boodschap positief en sterk te blijven.‘’

Michiel Moerland is grafisch ontwerper, maar dat is maar één onderdeel van zijn in Roosendaal gevestigde bedrijf Urban Toolbox. Woorden en gedachten omzetten in beeld, daar ligt de kracht van de Gastelse designer. ,,We zijn van storytelling, al brainstormend met klanten werken we toe naar een beeldmerk of huisstijl. Van idee naar concept, strategie, ontwerp en uitvoering. Zo ging het eigenlijk ook afgelopen week bij de vraag: wat kan ik doen in deze crisistijd? Daar is de Positieve Poster uitgerold.’’

Omdat zijn trouwe opdrachtgevers even pas op de plaats maken, heeft Michiel tijd om zijn creativiteit in te zetten om een positieve boost te geven aan alle mensen, die dat nodig hebben. ,,Even een hart onder de riem, dat duwtje in de rug. Hoe meer posters in de straat, hoe groter het samen-sterk-gevoel.‘’