Michel hoorde 8-jarig meisje gillen: ‘Ik wil nog niet dood!’

Playdôme opent in juli: ‘Eerste 600 gasten hebben al geboekt’

6:00 ROOSENDAAL - Entertainmentcentrum Playdôme aan De Stok moet in juli de deuren openen. Dat zegt ondernemer Nicky Broos. Deze of volgende week wordt de bouwplaats ingericht, dan kan er gelijk begonnen worden met het slopen van een deel van het voormalige kartcentrum. Tempo is ook nodig, want de eerste boeking is al binnen: kindervakantiewerk uit België wil in juli al gelijk langskomen met 600 kinderen.