Metamorfose voor verloederd stuk Hulsdonksestraat: nieuw complex met woningen en kantoor

De rij met verloederde panden tegenover de Corneliusflat wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuw appartementencomplex mét kantoorruimte. Dat laat initiatiefnemer Joost Konings, directeur van ontwikkelaar Koninvest Vastgoed, weten.

Lees ook Start met verbouwing Corneliusflat in Roosendaal Lees meer

Het gaat om het stuk met de huisnummers 7 tot en met 27. Die panden staan al jaren grotendeels leeg, er is nog wel wat bewoning in de vorm van leegstandsbeheer. Koninvest heeft dat blok onlangs in zijn geheel aangekocht. Dat was voorheen eigendom van een autohandelaar.

Nieuwbouw

Op die plek moet een groot complex van drie woonlagen terugkomen. Daar is plek voor ongeveer twintig sociale huurappartementen met één slaapkamer voor een of twee personen. Het precieze aantal woningen hangt nog. De huur zal waarschijnlijk onder de 700 euro per maand komen te liggen. Verder worden de woningen duurzaam: gasloos en voorzien van een warmtepomp.

Op de begane grond komt - aan de kant van De Herenknipperij - bedrijfsruimte. Het is de bedoeling dat Koninvest daar zelf zijn intrek neemt. Dat bedrijf houdt nu nog kantoor in de Damstraat. Aan de achterkant van het in totaal 3.500 vierkante meter grote perceel moet een groot parkeerterrein komen. Omwonenden zijn inmiddels over die plannen geïnformeerd.

Jaar bouwen

De benodigde vergunning is volgens Konings inmiddels aangevraagd. Verwacht wordt dat die begin volgend jaar verleend wordt. Konings wil dan gelijk beginnen met de sloop van die verloederde panden. ,,Omdat het hier om sociale huur gaat, zijn we niet gebonden aan de voorwaarde dat er minimaal een bepaald deel verkocht moet zijn voor we mogen beginnen. We kunnen dus gelijk aan de slag.'' Uitgaande van een bouwtijd van ongeveer één jaar, verwacht Konings dat het nieuwe complex begin 2020 opgeleverd wordt.

Corneliusflat

Koninvest was in Roosendaal ook verantwoordelijk voor de transformatie van de Corneliusflat van kantoor naar woongebouw. Konings: ,,Bij de opening daarvan werden we door wethouder Toine Theunis al uitgedaagd om eens na te denken over de Hulsdonksestraat. Die entree is ook de gemeente al jaren een doorn in het oog.''