Metamorfose voor Roosendaalse politiek, ook wethouder Cees Lok keert niet terug na verkiezingen

Een goed energiela­bel? Dat levert bij de verkoop van je huis geld op

Hoeveel is het energieverbruik? Wordt er met gas of elektriciteit verwarmd? Wat voor label heeft het huis? Het zijn vragen die makelaars in deze tijd vaker horen tijdens bezichtigingen. De mate van duurzaamheid van een woning is belangrijk en vooral het energielabel speelt sinds dit jaar een prominentere rol.

5 december