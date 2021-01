‘Met zijn warmte wist Wim Tielen (1950-2019) mensen te raken’

Gevluchte verdachte van steekpar­tij opgepakt in Roosendaal

5 januari ROOSENDAAL - De verdachte die maandagavond rond 20.30 uur een man in een woning in de Damstraat heeft mishandeld en gestoken, is maandag rond 23.30 uur opgepakt. De politie was na de melding snel ter plaatse, maar de dader bleek gevlucht.