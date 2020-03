Met z’n drieën een raadsvergadering houden? In coronatijd kan het

Burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot pakte na het eerste pakket de Gemeentewet erbij en concludeerde dat 24 uur na elkaar twee raadsvergaderingen uitschrijven de besluitvorming niet belemmerd. Ze kan een raadsvergadering pas openen als meer dan de helft van de raadsleden aanwezig is. Met de richtlijnen van RIVM en kabinet in de hand is dat onmogelijk.

Niet schriftelijk

Dus schreef de burgemeester na raadpleging van de fractievoorzitters voor woensdag 18 maart om 16 uur een raadsvergadering uit. In de wetenschap dat geen van de raadsleden daar zou verschijnen, kon Van Rijnbach de vergadering exact 24 uur uitstellen. Op die extra vergadering met dezelfde agenda hoeft het quorum (in Halderberge is dat 11 van de 21 raadsleden) niet aanwezig te zijn. Als tenminste één raadslid aanwezig is, kunnen dan al besluiten genomen worden. Schritelijk de raadsvergadering afdoen is niet toegestaan.

Quote Waarom niet een maandje wachten? Gert Logt, Raadslid Voor De Gemeenschap

Het ene aanwezige raadslid donderdagmiddag is Jurgen Pertijs, lid van Lokaal Halderberge en plaatsvervangend raadsvoorzitter. ,,De agenda laat deze constructie toe. Er staan een aantal stukken op waar alle fracties in de commissies al akkoord mee gingen. De twee bespreekstukken verdragen nog wel uitstel.‘’

Explosieven

Het gaat daarbij om de Actiekaart Centrum Oud Gastel en de actualisering van de welzijnssubsidies. Spoedeisend is alleen een aanvraag uit het gemeentefonds voor onderzoek naar niet gesprongen explosieven in de gemeente. Maar ook daarover waren de commissieleden het eerder deze maand al eens.

De vergadering wordt zonder publiek gehouden, maar is wel via de website van de gemeente te beluisteren. Pertijs verwacht niet veel tijd kwijt te zijn. ,,Ik peil de fracties nog wel, want uiteraard ga ik nergens in mijn uppie een klap op geven.‘’

Hoewel hij Pertijs betrouwbaar genoeg acht, vindt collega-raadslid Gert Logt (Voor De Gemeenschap) de raadsvergadering niet noodzakelijk. ,,Juridisch valt er niks op aan te merken, maar of het voldoende democratisch is? Zelfs het spoedeisende agendapunt kan onder deze bijzondere omstandigheden uitgesteld worden. Dus waarom niet een maandje wachten?‘’

Volledig scherm Jurgen Pertijs Lokaal Halderberge