Met spaarsysteem ROOS24 willen ondernemers extra bezoekers naar binnenstad Roosendaal trekken

Testfase

De lancering van het spaarsysteem vindt plaats op 1 september. Dat meldde Samantha van Rooij van de Binnenstadsdirectie dinsdagavond tijdens de algemene ledenvergadering van binnenstadsvereniging Collectief Roosendaal. Het was eerst de bedoeling ROOS24 komend weekend al te introduceren, maar volgens Van Rooij is er een langere testfase van onder meer de spaarpassen nodig.

,,Half augustus beginnen we met een uitgebreide campagne en beginnen ook de trainingen voor het personeel dat met het spaarsysteem gaat werken. Op 1 september is het de hoogste tijd voor de lancering. We verwachten er veel van, door deze manier van samenwerken kunnen we de klant heel veel extra's bieden en dat zorgt weer voor extra omzet voor onze Roosendaalse ondernemers", aldus Van Rooij.

Campag ne

Het project wordt gefinancierd door provincie, gemeente, vastgoedeigenaren en de ondernemers zelf. Een marketingbureau uit Amsterdam -The other side of the moon- draagt zorg voor de marketingcampagne. Het bureau hield gisteravond een presentatie hoe die campagne eruit komt te zien. De ruim dertig aanwezigen reageerden enthousiast op ROOS24. ,,Het ziet er strak uit", aldus een van de leden.

Ook de komst van een citymarketingbureau (CMB) naar de stad kreeg positieve reacties van de ondernemers. Kwartiermaker Roland Jurriëns legde uit dat er bewust niet voor een slogan is gekozen, maar wel voor een sterk beeldmerk (de nieuw ontworpen roos). ,,Ultieme droom is dat iedereen straks aan Roosendaal moet denken bij het zien van die roos. Net als de schelp van Shell of het teken van Nike. Daar kan geen slogan tegenop." Het is de bedoeling dat het bureau, inclusief directeur, in november operationeel is.

Nieuwe voorzitter