Met minder zwemwater heeft Rucphen vanaf 2022 wel meer zwemplezier

RUCPHEN - Een coronajaar, een sloopjaar en een bouwjaar. Er zullen drie zomers overheen gaan, vooraleer Rucphenaren weer kunnen zwemmen in de openlucht. Maar geen nood, het binnenbad van sportcentrum De Vijfsprong blijft open tot het moment dat het nieuwe omnibad klaar is. Wethouder Martien de Bruijn verwacht in september 2022 een eerste plons te kunnen maken.

Dat lijkt een wat ongelukkig moment, maar Rucphen krijgt een alle-seizoenen-bad van 25 bij 16 meter zodat die herfst meteen gebruik gemaakt kan worden van het nieuwe zwemwater. Volledig overkapt, glazen schuifpuien waardoor je vanuit het bassin bij lekker weer zo naar de ligweide kunt lopen: het nieuwe bad biedt optimale waterrecreatie.

Beweegbare bodem

Wie nu over het Binnentuin-terrein rondloopt ziet een grote kale vlakte op de plek waar tot 2019 nog in de openlucht werd gezwommen. Peuterbad, kiosk, kleedhokjes, entree en technische ruimte: alles is weg. Bijna alles, want het 50 meter bassin staat er nog. Bij een rondgang op een zonnige vrijdagmorgen legt de wethouder het graag uit. ,,Het nieuwe bad krijgt een beweegbare bodem. Die was aanvankelijk in het bestaande diepe bad geprojecteerd, maar dan zou de bassinrand te hoog worden. Technisch is het ook lastig vanwege de hellende bodem, die er nu in ligt. Alle kosten tegen elkaar afwegend is het beter dit bassin te slopen en een geheel nieuw bad aan te leggen.‘’

Het in 1974 geopende buitenbad was over haar houdbaarheidsdatum heen. In het totale concept van de Binnentuin verdwijnt het binnenbad. Wat er met sporthal De Vijfsprong gebeurt, is nog niet duidelijk. Het bestaande parkeerterrein vormt de entree tot het ontmoetingsplein, zo vertellen projectleiders Cees Aanraad en Tony Oomes. ,,Vanaf daar lopen drie promenades naar respectievelijk zwembad, Snowworld en de wielerbaan. De kaalslag is maar tijdelijk, want er komt dubbel zoveel groen terug.‘’

Te veel zwemwater

Grote rivieren doorkruisen Rucphen niet, de gemeente ligt ook niet aan zee. Toch lag er voor Rucphense begrippen ‘te veel zwemwater'. Aanraad: ,,We zijn terug naar 25 meter en gaan van acht naar zes banen. Nog altijd een een wedstrijdbad en het zwemplezier wordt er niet minder om.‘’

Ook aan de jongste bezoekers is gedacht. Naast het bad komt een spraypark. De ligweide is dan weer geschikt voor de oudere jeugd met onder meer een terrasvormige zitkuil en beachvolleybalstrandje. Het zwemcomplex moet minstens 40 jaar mee kunnen. ,,Duurzaamheid staat hoog in ons vaandel‘’, zegt De Bruijn, ,,Dus alles gasloos en als het meezit vangen we de restwarmte, die vrijkomt bij sneeuwvorming van Snowworld op voor het bad. Nog even geduld en hier staat een in alle opzichten bijzonder zwembad.‘’