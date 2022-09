‘Met Mens en Natuur als thema is Roosendaal Danst actueler dan ooit’

Kruis­land-aan­winst Sven Mbikulu openhartig over donkere periode: 'Ik merkte meteen hoe waardevol een mental coach was’

,,Alles wordt negatief, alsof niets meer lukt, je niet succesvol kunt zijn.” Sven Mbikulu is pas 26 jaar oud, maar kende al een roerige voetbalcarrière. Hij rook aan het profvoetbal in Roosendaal, Brugge en Twente, maar brak nooit door. De Zeeuw met Congolese roots is voor Kruisland een aanwinst met een bijzonder verhaal.

