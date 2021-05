Met Het Verboden Rijk verliest Roosendaal meer dan een winkel: ‘Het is toch een verschraling’

Nog een week, en dan is Roosendaal z’n enige boekhandel kwijt: ‘We laten een leemte achter’

8 mei ROOSENDAAL - Grootheden als Gerard Reve en W.F. Hermans zetten er ooit voet over de drempel, maar na 28 jaar valt volgende week het doek dan echt voor boekhandel Het Verboden Rijk in Roosendaal. Eigenaar Ruud Verstraaten (64) is aangedaan door alle reacties op het besluit. ,,Ik voel zo veel waardering, maar het is niet voor niets dat we dichtgaan.”