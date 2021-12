Met het nieuwe dorpsplein voor de deur wacht Agora een mooie, culturele toekomst

RUCPHEN - ‘Vooral doorgaan’. Het is de lijfspreuk van choreograaf Barrie Stevens, maar eigenlijk ook van toepassing op beheerders en vrijwilligers van Agora. Zondag treedt de 77-jarige Stevens op in het dorpshuis van Rucphen.

Niet geheel toevallig trouwens. Net als een paar jaar terug een Engelse operaster door zijn liefde voor een Rucphense een optreden gaf, hielp het dat Martijn van Tilburg een tijdje bij buurman Lijst In in Rucphen werkte en ook zakenman van de geboren Britse artiest is.

Quote Uitverkoch­te zalen heeft momenteel geen enkele artiest Ron van Dorst, Stichtingsvoorzitter Dorpshuis Agora

,,Barrie is tevoren komen kijken en was erg enthousiast over onze zaal’’, aldus Ron van Dorst, stichtingsvoorzitter van Agora. Het is een veel gehoorde reactie zodra Ron nieuwkomers rondleidt door het gemeenschapshuis. ,,Zo'n mooie theaterzaal verwachten ze niet in een dorp als Rucphen. Inmiddels hebben we met Carmen Hack iemand in huis gehaald, die Agora cultureel meer op de kaart gaat zetten. Kwestie van netwerk opbouwen in het artiestenwereldje.’

Rem

Weliswaar nog met de rem erop, omdat de theaterzaal met een capaciteit van 265 stoelen voor komende zondag maximaal 90 bezoekers mag ontvangen. Ruim de helft van de tickets voor de show I'm an artist van Stevens is verkocht. ,,Uitverkochte zalen heeft momenteel geen enkele artiest‘’, weet Van Dorst, ,,Mensen zijn nog huiverig voor te grote drukte.’’

Ook daarin voorziet Agora, nadat corona meer en meer het uitgaansleven ging bepalen. De zaal is voorzien van camera's met online verbinding voor livestreams. ,,Bij het Gemeentelijk Muziek Concours hebben we er voor het eerst gebruik van gemaakt. Publiek kon thuis gratis meekijken en luisteren. Zondag opnieuw; tegen betaling.’’

Natuurlijk ziet de stichtingsvoorzitter liever dat het publiek naar het dorpshuis komt in plaats van andersom. ,,We bieden de ongeveer dertig gebruikers nu ook overdag of weekenduren aan voor repetities bijvoorbeeld. Sommige verenigingen wachten even de volgende persconferentie af.’’

Uur vervroegd

Het tekent de maximale service en gastvrijheid van Agora, destijds ontstaan uit een samenvoeging van De Vaart en De Lauwen. Zoals ook het optreden van Stevens met een uur vervroegd is. ,,We beginnen om 14 uur, zodat er na afloop nog volop tijd is voor een meet & greet met Barrie.’’

Wat Van Dorst betreft staat Agora met het gloednieuwe dorpsplein voor een doorbraak. ,,Vrijdag wordt het officieel geopend. Kunnen we mooi nog wat kaartjes verkopen.’’