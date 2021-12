Met het Dromenboek komen Zeycans dromen uit: Gek, grappig en ontroerend

OUDENBOSCH - Eén van de weinige dingen waar het virus geen vat op heeft zijn onze dromen. Nog voor de pandemie uitbrak vroeg Zeycan Özmen aan kinderen uit Oudenbosch hun dromen op papier te zetten. Die heeft ze gebundeld in het Dromenboek wat nu uit is.

Zeycan werd 39 jaar geleden geboren in Kayseri, een industriestad middenin Turkije. Ze is de middelste van een gezin met drie kinderen. ,,Mijn broer en zus hebben gestudeerd aan de universiteit en wonen en werken in Turkije. Zelf ben ik in 2000 naar Nederland, naar Oudenbosch gekomen.’’

Stoofje

Over het hoe en waarom wil ze het niet hebben. ,,Ik leef in het nu. Na een periode van gewenning en de Nederlandse taal leren, ben ik dingen gaan ondernemen. Naar ontmoetingshuis 't Stoofje bijvoorbeeld, waar ik als vrijwilliger meedraai. Op het Beeldcentrum Zundert heb ik een fotografiecursus gevolgd en inmiddels leer ik bij muziekdocenten in de Randstad dwarsfluit spelen en op de Darbuka trommelen.’’

De Schittering

Tussen de bedrijven door verscheen het Dromenboek, waarin ze de dromen van kinderen van basisschool De Schittering bundelde. ,,Zelf wil ik ook dolgraag gaan schrijven, maar zo ver is het nog niet. Als fotografe maak ik graag familieportretten en foto's van zwangerschappen en baby's. Ik heb zelf geen kinderen, maar ze zijn fantastisch om in beeld vast te leggen.’’

Quote Met de gekleurde tekeningen van de kinderen was het Dromenboek nóg mooier geworden Zeycan Özmen, Samensteller van het Dromenboek

Na een TEDx-presentatie door een Turkse gedragswetenschapper over kinderen en hun dromen trok Zeycan de stoute schoenen aan. Ze kreeg toestemming om de leerlingen naar hun dromen te vragen. Gekke, grappige en ontroerende dromen. Zoals Stijn, die ervan droomt profkeeper te worden. De eerste wedstrijd kreeg de tegenstander een penalty. Het schot raakte mij en ik kreeg een bloedneus. Maar ik stopte niet. We verloren met 21-0.

Tornado

Hasan droomde over een tornado, die bijna elk werelddeel had verwoest behalve Nederland. Ook in Nederland waren bijna alle steden verwoest, behalve Oudenbosch. Daar woonde ik. In de Drimmelaarstraat. Ik moest hem tegenhouden.

Met een brede lach bladert Zeycan door haar eerste bundeltje. ,,Met de gekleurde tekeningen, die de kinderen gemaakt hebben was het boekje nog mooier geworden. Maar dat kon niet volgens de uitgever.’’ Stiekem hoopt ze dat er veel verkocht worden. ,,Niet voor mezelf. Het geld van de verkoop gaat naar Unicef. Kinderen hè.’’

