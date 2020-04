Met een dubbel gevoel gaat Rucphen bevrijdingsdag tegemoet

RUCPHEN - Terwijl Sprundel vorig najaar uitbundig vierde dat het dorp 75 jaar eerder was bevrijd, koos buurdorp Rucphen voor 5 mei als datum voor alle festiviteiten. ,,Daar is nu geen denken aan‘’, zegt Maria Timmers van gemeenschapshuis Agora, ,,We voelen ons op een andere manier niet vrij.‘’

Het moest een dag worden met langs trekkende oude legervoertuigen door het dorp. Met een beeldpresentatie over Rucphen in oorlogstijd. Voor de jeugd was een speurtocht uitgestippeld en 's avonds een lichtjesstoet door de straten. Het gemeenschapshuis was bedoeld als spil van de activiteiten.

Dubbel gevoel

Alle plannen verdwenen in de ijskast. Maria Timmers begreep volkomen dat er onder deze omstandigheden niets te vieren valt. Ze is meteen gaan denken aan alternatieven en kwam zo uit op een film met videoboodschappen van Rucphenaren. ,,Dat mogen oorlogsherinneringen zijn, maar zeker ook over het dubbele gevoel wat we allemaal hebben nu het coronavirus op een andere manier ons leven op z'n kop zet.‘’

Ze denkt dat er mooie bruggetjes te slaan zijn, zonder per se oorlog met de crisis van nu te vergelijken. ,,De vrijheidsbeperking van nu is een andere dan toen. En toch. Een déjà-vu gevoel brengt de coronacrisis vast ook teweeg. Met ook een verlangen naar het einde van een donkere periode. De hoop op betere tijden, dat leek me een mooi invalshoek voor een zelf gemaakte videoboodschap.‘’

Overlevering

Zelf maakte ze de oorlog niet mee, maar de verhalen van haar ouders staan in haar geheugen gegrift. ,,Moeder woonde pal naast de kerk van Wagenberg, die opgeblazen werd. Een oom ondergedoken achter de haard om maar niet in Duitsland te hoeven werken. Zo heeft iedere Rucphenaar ook vast zijn of haar verhaal uit overlevering. Maar het mag in deze bijzondere tijd dus ook over het nu gaan.‘’

De boodschap mag verpakt zijn in een verhaal, een gedicht, schilderij of tekening. De filmpjes kunnen tot 28 april gestuurd worden naar info@agorarucphen.nl

De eerste reacties zijn al positief. Harmonie NEO heeft al een muziekstuk in petto, leden van jeu de boulesclub De Ketsers maakten een filmpje. Aan Maria de taak om in de week erna alles aan elkaar te plakken. De film wordt op 5 mei vertoond via de Facebook-pagina van Agora, de website van de gemeente en is mogelijk te zien via de TV Krant van Rucphen FM.

Galmgaten

Helemaal stil vallen de activiteiten van de Werkgroep 4 en 5 mei overigens niet. Ad van Uffelen zegt dat er wel een krans komt te liggen bij het monument. ,,De trompettist voor The last post willen we vanuit de galmgaten in de kerktoren laten spelen, zodat het in het hele dorp goed te horen is.‘’

Voor de 75e bevrijdingsdag had Van Uffelen een voordracht in de maak over het gecrashte vliegtuig bij De Posthoorn in 1943. ,,In de geallieerde luchtaanval op Krefeld waar 705 toestellen naar onderweg waren, werden veertig vliegtuigen neergehaald. Een Halifax met internationale bemanning kwam op Rucphens grondgebied terecht. Het hele verhaal loont de moeite verteld te worden. Ook na coronatijd nog.‘’

Volledig scherm Een tank nabij 't Anker tussen Zundert en op weg naar Rucphen. © Foto: collectie Corne Laurijssen