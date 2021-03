Met een Citroën door het stemlokaal en rode potloodjes in het plastic: stemmen is dit jaar écht anders

In Halderberge zijn de 20.000 rode potloodjes voorzien van de gemeentenaam, in Roosendaal zitten ze nog in plastic verpakt. Om de gebruikers niet in verlegenheid te brengen met het lospeuteren van het schrijfgerei, maakt stembureaumedewerker Gé Klijnen, met handschoenen aan, de zakjes aan de bovenkant alvast open. Iedereen mag de potloodjes mee naar huis nemen, dus de verpakking had - ook al omwille van het milieu - achterwege kunnen blijven.



Als getrouw medewerker heeft Klijnen daar geen mening over. ,,Belangrijk is vooral dat de kiezer zich veilig voelt bij de gang naar de stembus. Daar horen in coronatijd aanvullende maatregelen bij. Toen we zagen dat het potlood wat lastig uit de verpakking kwam, hebben we daar een handje mee geholpen.’’