Met deze uitvinding bespaart een restaurant tonnen C02-uitstoot

In het fraaie pand van Wenneker aan de Badhuisstraat houdt Pieter-Jan van Linden kantoor. Als Global Director of Sales. Op zijn visitekaartje is ‘Jan’ uit zijn naam geschrapt. ‘Pieter-Jan’ is internationaal te moeilijk, verklaart hij. Na een aantal jaren als expat over de wereld te hebben gezworven werd deze 49-jarige Roosendaler gevraagd de verkoop wereldwijd op poten te zetten. Te beginnen in Roosendaal een kantoor opzetten om de toekomstige klanten in de Benelux te bedienen.



Het ideële doel van Enjay is een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Met de installatie van het Enjay-systeem, dat Lepido is gedoopt, vangt een gemiddeld fastfood-restaurant jaarlijks 33 ton CO2 uit de lucht. Door de warmte van de kooktoestellen opnieuw in te zetten voor de verwarming of verkoeling van het restaurant bespaart de baas al gauw 10.000 euro per jaar. Zo verdient hij zijn investering in drie, vier jaar terug.