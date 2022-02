Met deze parkeerregeling wil Roosendaal meer hotelgasten trekken

Missie oud-commando’s in Langdonk mislukt: ‘We hadden hier véél meer van verwacht’

ROOSENDAAL - De verwachtingen waren hoog, maar de oud-commando’s die als ‘wijkrangers’ in Langdonk surveilleerden om de wijk veiliger te maken, boekten nauwelijks resultaat. ,,Zeker in verhouding tot de kosten”, vindt burgemeester Han van Midden, zelf verbaasd over die conclusie. ,,Maar ik kan het niet mooier maken dan het is.”

18 februari