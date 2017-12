Met deze acties moeten Roosendaalse bedrijventerreinen veiliger worden

ROOSENDAAL - Van de 170 incidenten op de Roosendaalse bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf I zijn er 150 opgelost in de eerste vijf maanden na de invoering van parkrangers. Dat is vrijdag bekendgemaakt tijdens de presentatie van het pakket veiligheidsmaatregelen op deze terreinen.

Dit zijn de vier maatregelen die de ondernemers nemen om hun terreinen schoon, heel en veilig te krijgen:

1. Parkrangers

De drie parkrangers doen in hun opvallende jeep iedere dag elke straat - ook de doodlopende - aan op de terreinen. Ze hebben alle drie een verleden als beroepsmilitair en signaleren zaken, geven door aan instanties zoals de gemeente die dan snel in actie komt. De opgeloste incidenten sinds juli zijn bijvoorbeeld illegale stortingen, geparkeerde autowrakken en overlast van hangjeugd. Inbrekers zijn in die periode door de parkrangers niet betrapt.

2. Nachtelijke surveillances

Deze waren er al langs de bedrijven die waren aangesloten bij de surveillance. EBN doet nu alle bedrijven aan. Daardoor is er doordeweeks 24 uur toezicht op de terreinen. Onlangs heeft de politie in samenwerking met EBN twee inbrekers in de boeien geslagen op Borchwerf I.

3. Informatieborden

Bij de entree van de terreinen komen grote informatieborden die een preventieve werking moeten hebben. Daarnaast worden er de wegwerkzaamheden op gemeld, afsluitingen, calamiteiten en anders een woord van welkomst. In meerdere talen, voor de buitenlandse chauffeurs.

4. Keurmerk Veilig Ondernemen