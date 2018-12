Met de veiligheid zit het wel goed in Roosendaal, nu het veiligheidsgevoel nog

Vluchtelin­gen­kin­de­ren helpen doe je vanuit je hart

7 december Ze begrijpt best dat compassiemoeheid kan optreden, want soms is het best veel wat ons aan leed wordt voorgeschoteld. Zelf heeft Hélène van Oudheusden daar geen last van. Het helpen van vluchtelingenkinderen, kan ze onmogelijk nog loslaten, zeker na haar ervaringen op Lesbos. De oud-Roosendaalse coacht vluchtelingenkinderen en leraren die kinderen met een vluchtelingenachtergrond in de klas hebben. Haar jongste boek schreef ze in het Engels om maar zo veel mogelijk docenten handvatten te bieden deze kwetsbare kinderen goed te laten landen, waar dan ook ter wereld.