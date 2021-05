Met 4.300 meter nieuwe waterleidingen kan Heerle er weer effe tegen

HEERLE - Grote bergen zand langs het watertje de Running Loop en meterslange sleuven pal naast de Bameerweg. Het zijn de laatste loodjes van een flinke opknapbeurt aan de drinkwaterleidingen door Brabant Water. Als ook die kuilen weer dichtgegooid zijn, is er voor zeker 4.300 meter aan nieuwe leidingen de Heerlese grond in gegaan.

Dat was hard nodig, want de bestaande leidingen konden niet echt meer, zegt projectleider Remon de Ruijter van Brabant Water: ,,Dat waren nog wat wij noemen ‘oliecrisis-buizen’, leidingen uit de tijd van de oliecrisis. Doordat er minder aardolie voor die buizen is gebruikt, zijn ze minder flexibel en daardoor meer storingsgevoelig. Die vervangen we nu voor moderne leidingen.’’

Al maanden bezig

Met die klus is Brabant Water volgens De Ruijter al vorig jaar september begonnen. Daarvoor is Brabant Water begonnen aan de Westelaarsestraat, onder de snelweg en het spoor door en via de Boerenweg naar de Torenbaan naar de drinkwaterlocatie aan de Moerstraatseweg. Het werk lag tussen januari en maart een korte periode stil, volgens De Ruijter in verband met regels rondom flora en fauna.

Afronden

Al met al kan De Ruijter met de haven in zicht concluderen dat alles prima volgens plan is gelopen. Omdat het werk vooral buiten Heerle plaats vindt, was de overlast (mensen konden op enige dagen last hebben van lage waterdruk en bruin water) te verwaarlozen. Op een kleine reparatie in de Torenbaan na, is de klus zo goed als afgerond. Brabant Water verwacht alles nog deze maand af te ronden. De Ruijter: ,,En dan kan Heerle er wel weer even tegen.’’