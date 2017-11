Mestfabriek Roosendaal blijft politiek bezighouden

,,Afhankelijk daarvan zien we welke consequenties er volgen'', zegt Yap dreigend. Hij sluit een gang naar de rechtbank niet uit. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om bij de rechter in beroep te gaan tegen het besluit van de eigen burgemeester en wethouders. ,,We laten ons hierover adviseren. Dit kan het sluitstuk van het debat worden.''

De PvdA heeft zeven handtekeningen nodig om de beantwoording van B en W op de agenda te krijgen. Volgens hem zijn die makkelijk verkrijgbaar bij andere oppositiepartijen. ,,Wij vinden dat het college zich mag verantwoorden voor de vergunningverlening, temeer omdat ze daarmee een motie van de gemeenteraad naast zich heeft neergelegd.''

Informatie

Yap wil onder meer ingaan op het gegeven dat B en W bij de wijziging van het bestemmingsplan in 2015 goed wisten dat een biomineralenfabriek aan de Potendreef mogelijk werd. In zijn antwoorden sprak wethouder Toine Theunis dat niet tegen. Volgens hem moet dat de gemeenteraad ook duidelijk zijn geweest, omdat dit op aanvullende informatie van SUEZ uitdrukkelijk is vermeld.

Quote Wij vinden dat het college zich mag verantwoorden, temeer omdat het een motie van de gemeenteraad naast zich heeft neergelegd Michael Yap

Op andere vragen van de fractie Nieuwe Democraten herhaalt Theunis dat bij de Roosendaalse biomineralenfabriek de 'dikke fractie' mest moet worden gezien als afval. Hierover is discussie omdat de Raad van State bij een soortgelijke kwestie in de plaatse Zenderen, gemeente Borne, aangeeft dat afvalverwerking geen verwerking van mest is.

Bang

,,Dit is een non-discussie'', zegt Theunis. ,,Daar gaat het om een oude vuilstortplaats. Daarover vindt de Raad van State dat het plaatsen van een mestverwerker op die plek een ruwe interpretatie is van het bestemmingsplan. In Zenderen was bij het het maken van een nieuw bestemmingsplan niet af te leiden dat er zoiets zou komen. Daar is in Roosendaal geen sprake van.'' Bang dat de gemeenteraad naar de rechter zal stappen, is Theunis niet. ,,Daarvoor is een meerderheid van de raad nodig. Ik wacht af.''