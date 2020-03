Mestbedrijf Fertikal krijgt tot eind april de tijd, boetes kunnen oplopen tot bijna 30.000 euro

Coronacri­sis in Roosendaal: ‘Naar buiten! Binnen word je ziek’

16 maart ROOSENDAAL - De dames Loes Kronenberg en To Herrijgers genieten van de ochtendzon, die de weekmarkt op de Nieuwe Markt in Roosendaal probeert te verwarmen. De eerste maandag in de nieuwe werkelijkheid van handen wassen, thuis werken en in je elleboog hoesten.